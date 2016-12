Trois semaines de palabres pour rien. Les évêques de la CENCO (conférence épiscopale natioanle du Cogo) qui ont tenté d'arracher un accord entre majorité et opposition pour éviter le chaos en République démocratique du Congo, sont sortis ce jeudi soir sans mot dire de leur dernière rencontre avec le président Kabila dont le second et dernier mandat s'est terminé le 19 décembre dernier.

Alors que depuis dix jours ces évêques annoncent qu'ils sont sur le point d'obtenir la signature d'un accord de partage du pouvoir pendant une période de transition devant amener le pays vers des "élections apaisées et démocratiques", ils se sont fait éconduire sans ménagement jeudi soir par le président Joseph Kabila qui leur a annoncé qu'il n'entendait signer aucun accord et qu'il allait organiser un référendum populaire. Comme pour prouver qu'il s'agissait d'une vraie détermination, les kabilistes ont déjà commencé à collecter des signatures, dès ce jeudi, dans la ville de Kolwezi (sud-est), pour obtenir le droit d'aller au référendum. Objectif : une modification de la constitution en violation complète de l'article 220 de cette même constitution.

Ce vendredi, les évêques congolais, comme ils l'avaient annoncé, clôtureront les débats du dialogue. Mais, contrairement à ce qu'ils espéraient, ils n'auront pas de signature d'un accord mais bien ce qui pourrait passer comme une déclaration de guerre du pouvoir de Joseph Kabila à l'égard d'une opposition qui a fait énormément de concessions pour entrer dans ce dialogue et, surtout, à l'égard de la population congolaise qui a souvent martelé qu'elle ne voulait pas de prolongation du mandat de Kabila et encore moins d'un nouveau mandat.

Des heures troubles s'annoncent en République démocratique du Congo pu le jeu politique paraît plus bloqué que jamais par la (mauvaise) volonté d'un seul homme.