Alors que les catholiques congolais demandaient que Kabila confirme qu’il ne briguerait pas un 3e mandat, leur marche ce 31 décemùbre a été brutalement réprimée.

Pour la deuxième année consécutive la Saint-Sylvestre aura été le théâtre d’événement indélébiles en République démocratique du Congo. En 2016, in extremis, tenants de la majorité présidentielle et de l’opposition étaient parvenus à un accord sous l’égide des évêques. Un accord qui accordait une prolongation de “règne” d’un an au président Kabila, dont le second et dernier mandat arrivait à échéance en décembre 2016.

Une année qui devait permettre la mise sur pied d’un cycle électoral qui devait aboutir, notamment, à la tenue du scrutin présidentiel.

(...)