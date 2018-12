Ils étaient plusieurs centaines sur la place de l’Opéra, en ce samedi parisien froid et pluvieux. À la mi-journée, l’acte V des "gilets jaunes" bat son plein. Applaudissements et Marseillaise s’enchaînent. Une minute de silence est même improvisée, "pour les morts et les blessés" parmi eux, ainsi que pour les victimes de l’attentat de Strasbourg.

