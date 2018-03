Abonnés Maria Udrescu et Olivier le Bussy

International Le Parlement européen se penche lundi sur l’"affaire Martin Selmayr". Sa nomination éclair au poste de secrétaire général de la Commission provoque des remous.

Midi et des poussières. Le porte-parole de la Commission européenne Alexander Winterstein s’installe derrière le pupitre de la salle de presse du Berlaymont. "Bonjour et bienvenue au midday briefing du lundi 26 février 2018" , entame l’Autrichien sans se douter du cauchemar qui l’attend. "Ne criez pas tous en même temps" , lance-t-il, cinq minutes plus tard. Debout, seul, stoïque mais pris de court, il fait le décompte des mains levées dans une salle chauffée à blanc. "Un, deux, trois, quatre, cinq, six…" L’heure est au "damage control" .

