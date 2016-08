L’afflux des volontaires européens dans les camps de réfugiés libanais inquiète

International

Ils sont une quinzaine de volontaires, en ce matin ensoleillé, à quitter leur centre de la vallée de la Bekaa, situé à la lisière de la frontière syrienne, pour les campements informels de réfugiés. Originaires de Norvège, Suède, Allemagne, Suisse, Espagne, ou encore des Pays-Bas, ils ont abandonné leur pays natal pour venir en aide aux Syriens qui ont fui au Liban les violences de la guerre.

Chaque jour, ils leur fournissent des vivres et des produits de première nécessité, organisent des animations pour les enfants et se battent pour mettre sur pied des projets éducationnels et culturels. Ce matin, ils distribuent des tapis de sol à quelque 200 familles réfugiées au village de Taanayel, dans la Bekaa. "Les gens vivent dans des abris de fortune. Ils n’ont pas de sol à proprement parler, ils dorment directement sur la terre ou sur le béton", explique Martin.

Le Liban, le pays le plus affecté

Suédois de 30 ans, Martin s’est engagé dans l’humanitaire en septembre dernier. Après une première expérience de volontaire en Grèce, il décide avec son ami Igor, un Norvégien de 28 ans rencontré sur place, de se rendre en Turquie puis, en janvier, au Liban.

Avec près de deux millions de réfugiés - Syriens, Irakiens et Palestiniens confondus - pour 4,5 millions d’habitants, le pays du Cèdre est le plus affecté par les conflits du Moyen-Orient. "Nous avons voulu venir travailler ici pour soutenir les organisations locales. La situation s’est peu à peu améliorée en Europe mais nous voulions continuer à aider", dit Igor.

En l’espace de quelques mois, les deux jeunes gens ont ainsi monté leur projet d’accueil de volontaires en collaboration, informelle, avec des ONG libanaises et les pouvoirs locaux. Ils reçoivent et logent désormais, dans leur centre de la Bekaa, des dizaines de bénévoles à qui ils assignent des tâches.

Tous s’autofinancent, grâce à des économies personnelles ou au financement participatif. "Nous utilisons les réseaux sociaux pour collecter des fonds. Nous publions toutes nos dépenses en ligne, précise Igor. Les donateurs savent exactement où va leur argent."

Ne pas créer de tensions

Sur place, l’action des jeunes humanitaires est majoritairement saluée par les associations locales mais certains professionnels s’inquiètent. "Avoir envie d’aider, c’est très louable mais ce n’est pas suffisant", estime Aurélie Péter Contesse, chef de mission pour l’ONG Terre des Hommes au Liban. "L’humanitaire s’est professionnalisé ces dernières années. Il y a des règles à suivre pour toute distribution ou soutien, afin de ne pas créer de tensions entre les bénéficiaires et de ne pas créer d’attentes pour l’avenir."

Sans surprise, le groupe de volontaires de Martin et Igor a donc commis quelques impairs sur le terrain. De retour de Taanayel, Lena, Norvégienne de 25 ans, raconte que des associations les ont priés d’arrêter leur distribution de lait en poudre, afin de protéger les nouveau-nés, dont le système digestif, encore fragile, ne supporte pas l’absorption de différentes marques de lait. La jeune bénévole se souvient également avoir dû partir précipitamment, sans jamais revenir, d’un campement, devant l’agitation des réfugiés.

Mauvaise connaissance

"C’est typique d’une mauvaise connaissance du théâtre local", commente Karim el-Mufti, ancien humanitaire aujourd’hui professeur de Sciences politiques à Beyrouth. "En repartant les mains vides, ils ont créé un appel d’air désolant pour les réfugiés qui s’attendaient à recevoir de l’aide. Sans le vouloir, ils ont réuni les conditions pour créer une émeute." Et de rappeler la nécessité pour ces jeunes volontaires de se renseigner sur la question des assurances et du rapatriement.

La plupart d’entre eux séjourne au Liban, dans des zones parfois en guerre, avec un visa de touriste qui ne les autorise pas à exercer une activité de volontariat. "Or la première règle du secourisme, pour pouvoir aider les autres, c’est de se protéger", ajoute-t-il, sans pour autant bannir l’initiative des bénévoles qu’il qualifie de "bienvenue", alors qu’en 2015, le plan d’intervention de crise au Liban de l’Onu n’a été financé qu’à hauteur de 59 %.