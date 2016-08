L’"Alt-right", nouvel allié controversé du milliardaire

International

Toutes les politiques soutenues par Hillary Clinton ont déçu et trahi les communautés de couleur de ce pays" , déclarait jeudi le candidat républicain Donald Trump, dans l’espoir d’arracher quelques voix aux minorités du pays et de se débarrasser de son étiquette de "raciste" pour la coller sur le front de son adversaire.

Quelques jours plus tôt, le même Trump choisissait pourtant comme directeur de campagne Stephen Bannon, qualifié par l’agence Bloomberg comme "l’homme politique le plus dangereux d’Amérique". Né à Norfolk en Virginie, ce dernier a d’abord été banquier d’affaires chez Goldman Sachs dans les années 80. C’est alors qu’il"a construit sa popularité sur le rejet du système et des puissants", observe Marie-Cécile Naves, auteure du livre "Trump, l’onde de choc populiste". "Aussi, il fait partie de ces grands animateurs radio, télé, Internet qui sont mus par l’idée que, si un Noir arrive à la Maison-Blanche, c’est la fin de tout."

En effet, Stephen Bannon a cofondé en 2007 le site "Breitbart News", dont il a pris la tête en 2012. Sous sa direction, cette plateforme est devenue un lieu de pèlerinage d’une mouvance connue - ou plutôt récemment découverte par le grand public - sous le nom de "Alt-right".