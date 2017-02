International L'ambassadeur russe à l'ONU Vitali Tchourkine est "mort soudainement", ont annoncé les Affaires étrangères russes.

De 1994 à 1998, Vitali Tchourkine fut diplomate extraordinaire de la Russie en Belgique et représentant permanent au siège de l'OTAN à Bruxelles.

L'ambassadeur russe à l'ONU Vitali Tchourkine est "mort soudainement" lundi, a fait savoir le ministère russe des Affaires étrangères. Il aurait eu 65 ans mardi. La cause du décès n'est pas connue mais il serait décédé sur son lieu de travail, à New York, selon le ministère. Les Affaires étrangères russes n'ont encore livré aucune information sur la cause du décès M. Tchourkine.