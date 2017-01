Les représentants du gouvernement syrien et des différents groupes armés se retrouvent lundi à Astana. La Russie, qui compte vingt millions de musulmans, se profile comme médiatrice. Rudolf el Kareh pointe la désinformation et les clichés manichéens sur le terrain.





La conférence qui s’ouvre ce lundi à Astana, au Kazakhstan, apparaît comme l’amorce de la solution politique tant attendue à la guerre en Syrie. L’initiative, proposée par le trio formé par la Russie, la Turquie et l’Iran, doit permettre un dialogue entre les représentants du gouvernement syrien et des différents groupes armés qui s’y opposent.

Voici trois points clés sur la conférence.

1L’objectif. Les organisateurs souhaitent parvenir à une "pacification" généralisée du pays, en renforçant l’actuel cessez-le-feu en vigueur - seulement sur papier - dans toute la Syrie. Le président syrien Bachar al Assad a dit espérer, jeudi dernier dans un entretien à une télévision japonaise, que ces discussions permettront de conclure des accords de "réconciliation" locaux entre le gouvernement syrien et des groupes rebelles. Il voit dans ces accords - qui ont déjà cours depuis des années - une possibilité d’amnistie pour ceux qui accepteraient de déposer les armes.

2Le résultat d’Astana. Le succès de la conférence est directement lié à la représentation du plus grand nombre d’acteurs qui s’opposent sur le terrain. Mais, plus que d’autres négociations menées par le passé à Genève, la réunion dispose de bases convaincantes. Elle est le fruit d’un accord entre les alliés russe et iranien et l’ennemi turc. Elle est la suite logique du cessez-le-feu décrété le 29 décembre sur - à peu près - tout le territoire syrien. Une semaine plus tôt, le gouvernement syrien avait récupéré de l’entièreté d’Alep, la deuxième ville et poumon économique de la Syrie, après un accord d’évacuation des groupes armés - déjà emmanché par le trio russo-turco-iranien .

3Les invités. Le gouvernement syrien sera représenté, comme lors des derniers pourparlers de paix à Genève l’an dernier, par une délégation menée par l’ambassadeur syrien à l’Onu, Bachar al Jaafari. Côté rebelle, le Haut comité des négociations (HCN), qui fédère des dizaines de groupes armés sous influence saoudienne, sera de la partie sous la conduite de Mohamed Alouche, chef politique de l’importante milice Jaïch al Islam. Les groupes armés soutenus par la Turquie et fédérés sous le nom d’Armée syrienne libre (ASL) ont aussi indiqué qu’ils viendraient à la conférence. Le groupe djihadiste Ahrar al Cham a quant à lui décliné, en raison du "non-respect du cessez-le-feu" en vigueur. Côté international, les Etats-Unis et l’Onu ont annoncé leur venue. Le secrétaire général Antonio Guterres a indiqué espérer que la réunion d’Astana pourra "constituer un pas positif en vue de la reprise des négociations intrasyriennes sur la Syrie à Genève". Les Nations unies ont d’ores et déjà prévu une reprise des négociations de paix, le 8 février dans la ville helvétique.