L’armée irakienne prête "début octobre" pour reconquérir Mossoul, selon un général américain

International

Les états-majors militaires et les organisations humanitaires se préparent à l’assaut contre Mossoul, la grande ville irakienne occupée par l’organisation Etat islamique (EI) depuis 2014.

Le timing de la reconquête de la ville est bien évidemment tenu secret, mais les indices s’accumulent que des préparatifs sont en cours.

Lundi à New York, le président américain Barack Obama a évoqué une opération “assez rapidement” tandis que le Premier ministre irakien Haider al-Abadi, qu’il rencontrait, pronostique une bataille « dans quelques mois ». Mercredi, le chef d'état major inter-armées américain, le général Joseph Dunford a été plus précis. Il a estimé que « les Irakiens auront dès le début octobre toutes les forces mobilisées, entraînées, déployées, qui sont nécessaires pour les opérations à Mossoul".

Mais les discussions politiques sur le statut des territoires qui devraient être reconquis par l’armée irakienne et la présence de milices chiites en soutien, dans une région essentiellement sunnite , compliquent les choses.

L’armée irakienne, aidée de milices chiites, n’est plus qu’à 120 km au sud de Mossoul. Avec trois brigades, elle a lancé mardi matin l’assaut contre la localité de Charqat, où est mort en juillet dernier l’un des chefs de l’EI, Abou Omar le Tchétchène. Le terrain a été préalablement “nettoyé” par des frappes aériennes de la coalition internationale, au nombre de dix-neuf au cours des deux dernières semaines, a précisé le colonel John Dorrian, porte-parole de la coalition.

La plaine de Ninive

Les peshmergas kurdes, positionnés à l’Est, ne sont pas encore entrés en action. Lors de sa visite à Paris le 9 septembre, le président du gouvernement régional du Kurdistan irakien a précisé qu’un accord militaire avait été trouvé avec l’armée irakienne, mais qu’il fallait aussi définir l’après-reconquête sur un plan politique. “C’est une province multi-ethnique et multi-religieuse qui a connu des catastrophes avec les chrétiens et les yézidis”, a rappelé Massoud Barzani.

La question du statut de la plaine de Ninive, d’où sont originaires de nombreux chrétiens assyriens , chassés par l’Etat islamique, est aussi sur la table. “Certains sunnites parlent d’en faire une région autonome, alors que les dirigeants kurdes irakiens ont proposé de séparer les districts de Sinjar (yézidis) et de la plaine de Ninive de Mossoul, pour faire du gouvernorat de Ninive trois entités séparées”, explique Alberto Fernandez, vice-président du Middle East Media Research Institute (Memri) de Washington.

Prévoir l’aide humanitaire

Deuxième ville irakienne, Mossoul était habitée avant la guerre par 2,8 millions de personnes. Toute opération fera fuir ou se terrer la population qui y est restée. C’est pourquoi le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (Ocha, en anglais) de l’Onu prévoit, dans le pire des cas, qu’entre 1,2 et 1,5 million de civils soient affectés par l’offensive militaire, dont un million pourrait quitter la ville. “Nous devons être préparés à fournir rapidement de l’aide humanitaire”, a indiqué Barack Obama, “et à reconstruire la ville d’une façon qui assure que non seulement l’EI n’y reviendra pas, mais aussi que les idéologies extrémistes nées du désespoir n’y reviennent pas non plus”.

Lors de la prise de la ville en 2014, l’EI avait pu compter sur un effondrement de l’armée irakienne et le soutien d’une partie de la population sunnite. La question clé sera d’assurer une sécurité et une autonomie aux sunnites locaux, dont une bonne partie a également souffert de l’occupation par Daech.

Sur base du témoignage d’habitants de Mossoul, l’agence Reuters affirme que les djihadistes ont creusé des tranchées de deux mètres de profondeur et de large à Mossoul, dans l’attente d’une offensive. Des blocs de béton ont également été posés sur les grands axes de la ville, et sans doute également à l’aéroport que l’EI veut rendre inutilisable en cas d’attaque de l’armée irakienne.