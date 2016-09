L'armée syrienne nie avoir visé un convoi humanitaire

International

L'armée syrienne a démenti mardi que son aviation ait visé un convoi humanitaire la veille dans la province septentrionale d'Alep, a indiqué l'agence officielle Sana.

"Il n'existe aucune vérité dans les informations de presse selon lesquelles l'armée syrienne a pris pour cible un convoi d'aide humanitaire dans la province d'Alep", affirme une source militaire citée par l'agence.

Ce démenti est intervenu peu de temps après un communiqué identique du ministère russe de la Défense cité par les agences russes.

"L'aviation russe ou syrienne n'a mené aucune frappe aérienne sur un convoi humanitaire de l'ONU au sud-ouest d'Alep", a déclaré le ministère. Le Kremlin avait auparavant indiqué que l'armée russe enquêtait sur cet incident.

Les raids, qui ont touché des camions d'aide humanitaire, ont fait "environ vingt" morts, a annoncé mardi la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR).





Hollande veut lancer un nouvel appel à une trêve en Syrie

Le président français François Hollande entend lancer mardi à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies un nouvel appel à une trêve en Syrie après la rupture de celle qui avait débuté le 12 septembre.

"J'appellerai devant les Nations unies à ce que nous puissions trouver de nouveau les conditions d'une trêve pour permettre l'accès humanitaire et mettre en place une transition politique", a déclaré le chef de l'Etat français peu après son arrivée à New York.

Lundi, l'armée du régime de Bachar al-Assad a annoncé "la fin du gel des combats" initié une semaine plus tôt par les Etats-Unis et la Russie. Quelques heures après cette annonce, un raid aérien a frappé un convoi humanitaire, tuant 12 bénévoles du Croissant rouge et conducteurs de camions qui devaient acheminer de l'aide dans la province d'Alep.

"Je constate que l'inaction coupable de la de la communauté internationale a produit un désastre, 400.000 morts", a une nouvelle fois dénoncé François Hollande auquel la fondation new-yorkaise interconfessionnelle "The Appeal of Conscience" remettait dans un grand hôtel de New York son "prix de l'homme d'Etat" de l'année 2016.

"La France, quand elle a su que des armes chimiques étaient utilisées, était décidée à prendre ses responsabilités", a réaffirmé le président français, enchaînant: "un jour sûrement, il nous sera reproché de ne pas avoir agi en Syrie suffisamment, de ne pas avoir fait cesser la tragédie d'Alep".

La Fondation "Appeal of Conscience" a distingué François Hollande pour "son leadership dans la sauvegarde de la démocratie et de la liberté" lors des attentats jihadistes qui avaient ensanglanté la France en janvier et novembre 2015 et pour saluer "sa contribution à la stabilité et à la sécurité du monde".

Son prix annuel, remis devant plusieurs centaines de convives et marqué par un hommage de l'ancien secrétaire d'Etat américain Henry Kissinger au président français, avait été décerné en 2008 à son prédécesseur Nicolas Sarkozy.

Mardi, François Hollande qui n'a jamais manqué une assemblée générale de l'ONU depuis son élection en 2012 enchaînera avec un marathon diplomatique d'une densité sans précédent en cette occasion.

Avec une vingtaine de rendez-vous officiels inscrits à son agenda, il débutera la journée par une rencontre avec l'opposition syrienne et la refermera avec un entretien avec le président iranien Hassan Rohani.