L’assassinat de la journaliste anti-corruption maltaise Daphne Caruana Galizia, tuée lundi dans l’explosion de sa voiture, au nord de Malte, effare l’Europe. Agée de 53 ans et mère de trois enfants, Mme Galizia tenait également un blog Running Commentary, suivit par 400 000 lecteurs. Son travail sur les "Panama papers" avait contraint le Premier ministre socialiste Joseph Muscat à convoquer en juin 2017 des élections anticipées (qu’il avait remportées). Selon la journaliste d’investigation, la femme de M. Muscat avait ouvert un compte au Panama pour y verser des pots-de-vin versés par l’Azerbaïdjan en échange de l’autorisation donnée à une banque azérie de travailler à Malte. Keith Schembri, chef du cabinet du Premier ministre, était dans son collimateur : elle l’avait accusé, ainsi que le ministre de l’Energie, Konrard Mizzi, de détenir des sociétés écrans au Panama. La journaliste n’épargnait pas l’opposition : elle avait récemment écrit que le leader de la droite, Adrian Delia, détient un compte offshore à Jersey. A son tableau de chasse figurait aussi le gouverneur de la Banque centrale maltaise qui, selon elle, avait rémunéré par le géant américain du tabac au début des années 2010.

Ciblant les politiques et le crime organisé, Daphne Caruana Galiza se savait en danger. Selon Malta Television, elle aurait averti la police qu’elle était visée par des menaces de mort il y a deux semaines. Quelques heures avant sa mort, elle avait publié sur son blog un commentaire qui s’achevait par ces mots : "Où que vous regardiez, maintenant, il y a des escrocs. La situation est désespérée".

Emoi européen, colère à Malte

Par la voix de son porte-parole, Margaritis Schinas, la Commission européenne s’est dit "horrifiée" par l’assassinat de la journaliste. En marge d’une réunion à Luxembourg, le ministre estonien des Affaires européennes Matti Maasikas, dont le pays préside l’UE, a condamné "une attaque contre la liberté d’expression et la démocratie". Les déclarations des groupes politiques du Parlement européen étaient à l’unisson.

Selon Reporters Sans Frontières, des assassinats de journaliste de ce type sont "rarissimes" en Europe. Sur les dix dernières années, l’ONG RSF a épinglé les cas du journaliste Grec Socratis Guiolias, abattu devant son domicile en 2010 et du Croate, tué en 2008 par l’explosion de sa voiture. La Fédération européenne des journalistes a rappelé qu’elle avait dénoncé en février le gel des comptes en banque de Mme Caruana Galizia ainsi que les poursuites introduites à son encontre par le ministre de l’Economie et son consultant, après qu’elle les a accusés d’avoir fréquenté des prostituées lors d’un voyage officiel en Allemagne.

De toutes parts s’élèvent des voix pour l’ouverture d’une enquête approfondie sur les circonstances de cet assassinat. Dénonçant un acte "barbare", le Premier ministre Muscat a déclaré qu’il n’aurait de cesse que "justice soit faite". Il n’en a pas pour autant échappé aux attaques, virulentes, postées sur Facebook par le fils de la victime, Matthew Caruana Galizia, lui-même membre du Consortium des journalistes d’investigation. "Vous êtes complices, vous êtes responsables de ça", a-t-il écrit."C’est un meurtre politique parce qu’il y a un contexte politique et que l’Etat n’a pas protégé une journaliste qui était en danger", a enchéri Michael Briguglio, ancien chef des Verts maltais.

Malte, Etat insulaire de 430 000 âmes, membre de l’Union européenne depuis 2004. est réputé pour être un paradis fiscal : il abrite 70 000 sociétés offshore, mais aussi les grandes sociétés de jeux de hasard. Malte avait suscité la polémique, lorsqu’il avait été révélé, il y a quelques années, que de riches étrangers pouvaient y acheter un passeport européen. L’assassinat de Daphne Caruana Galizia assombrit l’image de l’île méditerranéenne. Lundi soir, des milliers de personnes se sont rassemblées, bougies à la main, à Sliema, pour une veillée en hommage à la journaliste. De nouveaux rassemblements se sont tenus mardi. "Nous sommes un peuple en guerre contre l’Etat et le crime organisé, qui ne se distinguent plus l’un de l’autre", écrit Matthew Caruana Galizia.

Le Premier ministre promet justice après l'assassinat de sa "plus grande adversaire"

Le Premier ministre travailliste maltais, Joseph Muscat, a reconnu que la journaliste et blogueuse assassinée lundi était sa "plus grande adversaire" mais a promis de retrouver et traduire en justice ses meurtriers.

M. Muscat, accusé par le fils de Daphne Caruana Galizia d'être "responsable et complice" de l'attentat ciblé à la voiture piégée qui a tué sa mère, a tenté dans un entretien au journal italien La Repubblica, publié mercredi, de pointer l'opposition, assurant que c'est sur elle que portaient les dernières enquêtes de la militante anti-corruption.

"Il est impensable dans un pays comme Malte de mourir pour son travail, dans le cas de Mme Caruana Galizia pour ce qu'elle a écrit", a-t-il insisté.

"Elle était probablement ma plus grande adversaire, elle m'a attaqué depuis le temps où j'étais le chef de l'opposition. Mais c'était son travail", a-t-il rappelé, répétant qu'il avait fait appel à la police fédérale américaine (FBI) et à des services de sécurité européens pour retrouver les meurtriers.