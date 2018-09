On ne pouvait sans doute pas imaginer climat plus délétère pour l’ouverture de la 73e Assemblée générale des Nations unies, dont la traditionnelle "semaine ministérielle" débutera mardi avec, en apothéose, le discours évidemment très attendu de Donald Trump - on se souvient que, l’an dernier, c’est à cette même tribune que le président américain avait envisagé de "détruire totalement" la Corée du Nord. Or, cette fois, c’est l’Iran qui est dans le collimateur de la Maison-Blanche. Elle a d’ores et déjà appelé à la mobilisation de la communauté internationale contre Téhéran.

