Les évêques de la Conférence épiscopale nationale du Congo (Cenco) sont décidés à arracher un accord. Mais jusqu’ici, les avancées sont minces et les blocages nombreux." La petite phrase, lâchée en sourdine par un des négociateurs du "dialogue de la dernière chance" en République démocratique du Congo, ce vendredi sur le coup de 20 heures, trahit bien la tension qui a régné tout au long de cette journée de négociations entre pouvoir et opposition sous les auspices de la Cenco.

Objectif de ce dialogue : tenter d’obtenir un concensus entre la majorité et l’opposition congolaises pour aboutir, dans un avenir proche, à une élection présidentielle "démocratique et apaisée" en RDC. Le chef de l’Etat, Joseph Kabila, atteint par la limite de deux mandats consécutifs, comme le prévoit la Constitution, aurait dû passer la main le 19 décembre dernier à son successeur. Mais, faute d’élections, le chef de l’Etat est toujours en place.

Un premier dialogue a abouti, le 18 octobre, à la signature d’un accord entre la majorité présidentielle et une petite partie de l’opposition. Cet accord prévoyait notamment que le poste de Premier ministre revenait à cette opposition et que les élections se dérouleraient au printemps 2018.

Inacceptable pour une large partie de l’opposition et notamment pour le vieil opposant Etienne Tshisekedi. Craignant une flambée de violence dans tout le pays, le clergé catholique congolais a proposé ses bons offices pour tenter de trouver le fameux compromis.

Un dialogue prévu pour trois jours et qui en était, ce vendredi, à sa troisième semaine. Jeudi soir, le président congolais a remis en cause plusieurs points de l’accord qui semblaient acquis jusqu’ici, comme celui qui prévoyait que le poste de Premier ministre revienne à un membre de l’opposition issu du Rassemblement, excluant ainsi les opposants signataires de l’accord du 18 octobre.

Toute la journée, le débat sur ce point a été au centre des négociations. Finalement, après maints échanges, la majorité présidentielle acceptait de céder ce poste au Rassemblement, mais demandait à ce que ce mouvement lui présente une liste de noms. Le président Joseph Kabila pourrait ainsi choisir son futur Premier ministre sur cette liste. Imbuvable, notamment pour l’UDPS de Tshisekedi.

Le cas Katumbi

Autre point de discorde : le sort de Moïse Katumbi. L’ancien gouverneur du Katanga, devenu un des principaux adversaires politiques de Joseph Kabila, a été condamné dans un surprenant dossier de spoliation de biens, à trois ans de prison. Son cas, et celui de huit autres personnalités "emblématiques", étaient au cœur des débats. L’opposition exigeait que les poursuites soient abandonnées contre toutes ces personnalités. La majorité, elle, après avoir refusé de céder sur plusieurs dossiers, lâchait finalement du lest mais pas sur le cas de Moïse Katumbi et proposait qu’il soit examiné ultérieurement par une commission ad hoc. Inacceptable, encore, pour les négociateurs de l’opposition qui avaient fait de ce point de la "décrispation politique" un des préalables à leur entrée dans ce dialogue de la Cenco.

Le nom des signataires de ce compromis était également source de dissensions. Selon le chronogramme de la Cenco, il devait être signé par les autorités morales des deux camps, Joseph Kabila et Etienne Tshisekedi. Or, depuis le début de ce dialogue, le président Kabila a répété qu’il ne signerait aucun document. Une posture jugée "tout à fait incompréhensible" pour les négociateurs du Rassemblement. Dans les rangs de l’opposition, la tension était aussi de mise ce vendredi en fin de journée. La formation politique du Mouvement de libération du Congo (MLC), membre de l’opposition mais qui n’est pas membre du Rassemblement, demandait ainsi à obtenir le poste de président du Conseil national du suivi de l’Accord qui semblait destiné à Etienne Tshisekedi.

Pour le MLC, le Rassemblement obtenant le poste de Premier ministre, il était naturel que cette présidence du Conseil national lui revienne. Le reste de l’opposition a refusé. Le MLC n’est plus revenu dans la salle des négociations. La dernière ligne se fera sans la formation de Jean-Pierre Bemba.

Nouveau coup de théâtre donc, avant que les deux camps ne se chamaillent sur... le titre du compromis. La majorité présidentielle revenait alors avec une appellation qu’elle avait déjà évoquée au début de ce dialogue, celui d’"additif de l’accord de l’UA" (soit l’accord du 18 octobre). Immangeable pour l’opposition.

Elections fin 2017

Le dialogue de la Cenco aura tout de même permis une avancée majeure sur la durée du maintien au pouvoir de Joseph Kabila. Les deux camps se sont entendus pour que la présidentielle se tienne dans le dernier trimestre de 2017 et non plus au printemps 2018. Un scrutin auquel le président sortant ne pourra se présenter, tout en s’engageant à ne pas modifier la Constitution. Ce qui faisait dire à la Cenco que "les deux camps avaient fait des concessions". A condition, bien sûr, que ceux-ci signent le texte final ce samedi, ce qui était loin d’être acquis peu avant minuit.