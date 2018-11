L'avocat star Michael Avenatti, qui défend notamment l'actrice pornographique Stormy Daniels dans son procès contre Donald Trump, a été arrêté mercredi par la police de Los Angeles (LAPD) pour des violences présumées sur une femme.

"Des détectives du LAPD ont arrêté Michael Avenatti pour des soupçons de violences domestiques. Il s'agit d'une enquête en cours et nous donnerons davantage de précisions en temps voulu", a tweeté la police de Los Angeles, confirmant une information donnée par le site d'information people TMZ.

Le célèbre avocat a été placé en garde à vue mercredi après-midi et "sa caution fixée à 50.000 dollars", a précisé le LAPD.

M. Avenatti a formellement démenti avoir eu un quelconque comportement répréhensible. "Je n'ai jamais commis d'abus physiques de toute ma vie, et pas davantage la nuit dernière (mardi)", affirme-t-il dans un communiqué transmis par son cabinet d'avocats, dénonçant des "accusations fabriquées de toutes pièces et visant à porter atteinte à (sa) réputation".

En Californie, les accusations de "violences domestiques" sont passibles d'une peine de quatre ans de prison en cas de condamnation.

D'après TMZ, l'avocat de 47 ans aurait commis mardi soir des violences sur une femme non identifiée - qui n'est pas son épouse dont il est séparé - dans un immeuble luxueux de Los Angeles.

La femme, au visage "tuméfié et contusionné", se trouvait mercredi après-midi devant cet immeuble, en pleurs et hurlant à quelqu'un au téléphone "Je ne peux pas croire que tu m'aies fait ça", en le menaçant de porter plainte, selon TMZ. Elle serait ensuite rentrée dans l'immeuble.

L'avocat serait arrivé sur place cinq minutes plus tard, criant à plusieurs reprises "elle m'a frappé la première" et essayant de monter dans l'ascenseur avant que le service de sécurité de l'immeuble ne l'en empêche, toujours selon TMZ. Des policiers sont ensuite arrivés et ont emmené l'avocat après s'être brièvement entretenu avec lui.

Abonné aux plateaux de télévision depuis qu'il défend Stormy Daniels, Michael Avenatti est entré en guerre ouverte contre Donald Trump et envisagerait même de se déclarer candidat à la prochaine élection présidentielle de 2020.

Stormy Daniels, de son vrai nom Stephanie Clifford, affirme avoir eu une liaison avec Donald Trump entre 2006 et 2007. Selon elle, l'homme d'affaires républicain lui aurait versé de l'argent avant l'élection présidentielle de 2016 pour la faire taire.