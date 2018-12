Le procureur indépendant Robert Mueller doit transmettre à la justice américaine, ce vendredi, de nouvelles réquisitions contre l’ancien directeur de campagne de Donald Trump, Paul Manafort. Ce dernier avait accepté, en septembre dernier, de coopérer à l’enquête sur une possible collusion entre la Russie et l’équipe du candidat républicain à la présidentielle, en échange d’une condamnation plus légère pour des malversations antérieures à 2016, mais il aurait rompu l’accord en mentant au FBI. (...)