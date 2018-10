De plus en plus de jeunes Chinois passent énormément de temps devant leurs écrans de smartphone. Pour le moment, le jeu le plus en vogue se nomme Honour of Kings (appelé Arena of Valor en Europe). Afin de lutter contre ce problème qui peut causer myopie et addiction, le géant chinois du jeu vidéo, Tencent, avait mis en place une limite de temps pour les mineurs il y a un an, sans succès. Les jeunes avaient réussi à contourner cette règle en se connectant avec le compte d'un adulte.

Tencent a donc décidé d'aller encore plus loin afin de s'assurer que la personne qui joue est bel et bien majeure. Il va utiliser la technologie de la reconnaissance faciale, comme le relate le South China Morning Post. Cette technique est en ce moment testée par le jeu Honour of Kings sur quelques utilisateurs à Pekin et Shenzen. Comment cela fonctionne-t-il ? Ces joueurs voient leur visage scruté par le capteur photo de leur téléphone. Par après, le système estime l'âge. Par quel moyen ? Tencent ne le détaille pas. Ce test déterminera si la reconnaissance faciale est fiable à grande échelle, ou non.

Pour le moment, les familles chinoises ne seraient pas très enthousiastes à l'idée d'appliquer la reconnaissance faciale pour les jeux mobiles de leurs enfants.

La reconnaissance faciale prend le l'ampleur en Chine

En Chine, il est désormais possible de retirer de l'argent au distributeur dans certaines banques via la reconnaissance faciale. Celle-ci a également remplacé certains badges des salariés et permet d'accélérer les contrôles de sécurité dans les aéroports. Les caméras de surveillance placées dans les rues utilisent aussi cette technologie afin de repérer des criminels très rapidement.

La reconnaissance faciale, dans un pays où la protection des données privées ne semble pas une priorité, prend un peu plus chaque jour place dans la vie quotidienne des Chinois.