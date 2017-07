Après un premier refus, la Commission européenne a finalement donné son feu vert mardi à une initiative citoyenne européenne contre le traité de libre-échange controversé entre l'Union européenne et les Etats-Unis (appelé TTIP).

Les initiateurs de "Stop TTIP" ont maintenant un an pour récolter un million de signatures. Il y a un mois et demi, le tribunal de l'Union européenne avait estimé que la Commission précédente, dirigée par José Manuel Barroso, avait bloqué à tort l'initiative citoyenne contre le TTIP et le traité de libre-échange avec le Canada (CETA) en 2014. La Commission de Jean-Claude Juncker a alors décidé de réexaminer la demande et a approuvé mardi l'enregistrement de l'initiative.

Les organisateurs pourront dès le 10 juillet partir à la recherche d'un million de signatures. Malgré le refus d'enregistrement, "Stop TTIP" avait réuni la fois dernière 3,3 millions d'opposants, dont 62.000 personnes en Belgique. Cette fois, la campagne ne concerne que le retrait du mandat de négociations du TTIP. Le CETA a en effet déjà été signé et est entré provisoirement en vigueur.

Si une initiative mobilise un million de citoyens issus d'au moins sept pays membres, la Commission européenne est obligée de réagir dans les trois mois. Si elle refuse d'agir, elle doit expliquer son choix.