L’Europe ne sait plus où donner de la tête

Réunion des pays du Sud, réunion du groupe de Visegrad, réunion des pays fondateurs… Les semaines qui ont précédé la tenue du sommet informel européen qui se déroule ce vendredi à Bratislava ont vu se succéder les échanges entre dirigeants de l’UE. Alors que les chefs d’Etat et de gouvernement des vingt-sept Etats membres conviés doivent débattre de l’orientation qu’ils entendent donner à une Europe amputée du Royaume-Uni et de plus en plus minée par la défiance populaire, ces rencontres en petits comités laissent la désagréable impression d’un morcellement et d’une incapacité à faire émerger une ligne de conduite partagée par tous.

Une situation qui s’explique par l’absence de leader ayant la stature et étant en position de convaincre - il suffit de voir combien diffèrent les positions des présidents de la Commission et du Conseil européens - ses pairs et d’enclencher ce nouvel élan. Ceux qui cultivent encore l’espoir d’un électrochoc en seront pour leurs frais.

Juncker et Tusk, désaccordés

Le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, ne rate jamais une occasion de dire sa passion pour l’Europe. Il serait ravi d’endosser le rôle de meneur de l’Union vers plus d’intégration. Le poste qu’il occupe devrait en principe lui permettre de tenir ce rôle, mais sa Commission "politique-et-de-la-dernière-chance" peine à faire entendre sa voix et à pousser ses initiatives. L’exécutif européen est utilisé comme bouc émissaire par bien des capitales de l’Union. "La Commission est la gardienne des intérêts communs et des traités. En principe, elle ne devrait pas prendre de positions politiques. D’autant qu’elle apparaît comme ce monstre démocratique de Bruxelles qui n’écoute pas les citoyens. Cela limite clairement la position de Juncker", analyse Steven Blockmans, du Centre for European Policy Studies.

