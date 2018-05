La Commission européenne est prête à étudier la faisabilité d'un accord commercial "restreint" avec les Etats-Unis si l'Union européenne est définitivement exemptée des droits de douane américains sur l'acier et l'aluminium, a affirmé vendredi à l'AFP la commissaire européenne au Commerce, Cecilia Malmström.

"C'est quelque chose que nous pouvons explorer, seulement sur les droits de douane sur les biens et d'autres (...) sujets peu compliqués", a-t-elle expliqué. "Nous n'en sommes pas là, mais je dirais qu'un accord plus restreint serait le plus facile à conclure si nous voulons des résultats rapidement", a ajouté Mme Malmström.