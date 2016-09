L'ex-président français Jacques Chirac hospitalisé à Paris

International

L'ancien président français Jacques Chirac, 83 ans, a été hospitalisé dimanche matin à Paris pour "le traitement d'une infection pulmonaire", a annoncé dimanche à l'AFP son gendre, Frédéric Salat-Baroux.

Une source proche de l'ancien président a précisé à l'AFP que Jacques Chirac était conscient.

De retour à Paris en provenance du Maroc où il séjournait en famille, l'ex-chef de l'Etat (1995-2007) "a été hospitalisé ce matin à la Pitié-Salpêtrière pour le traitement d'une infection pulmonaire" et "il y restera hospitalisé dans les prochains jours", a précisé l'époux de sa fille Claude Chirac.

Le 25 avril dernier, Salat-Baroux est intervenu sur Europe 1 pour témoigner du "combat courageux" de Chirac contre la maladie. « Il va aussi bien que possible, confiait-il. Sa mala­die est un peu comme une vague qui monte. Il y a parfois un calme plat mais elle ne recule jamais. […] Quand je le vois, il est heureux de me voir. Il me recon­naît. (...) Chirac n’a jamais été quelqu’un qui exté­rio­rise ses senti­ments, mais moi qui le connais bien, quand je le regarde, quand je lis dans ses yeux, je vois qu’il souffre et je sais qu’il a de la peine. » Chirac souffre aussi de la disparition de sa fille aînée, Laurence, emportée par un malaise cardiaque le jeudi 14 avril.

Réputé pendant des décennies pour sa santé de fer, M. Chirac avait connu en septembre 2005, pendant son second mandat présidentiel, un accident vasculaire cérébral. Ce problème de santé l'a fortement affaibli et a laissé des traces.

Depuis son départ de l'Elysée, l'ancien président (de droite) a été hospitalisé à plusieurs reprises, notamment pendant une quinzaine de jours en décembre 2015. Il a également été fortement éprouvé par la mort en avril dernier de sa fille aînée, Laurence, qui a longtemps souffert d'anorexie.

Ses proches faisaient toutefois état ces dernières semaines d'une amélioration de l'état de santé de Jacques Chirac, qui fut 12 ans président de la République (1995-2007), deux fois Premier ministre, et maire de Paris pendant 18 ans (1977-1995). Sa présidence a été marquée par le "non" de la France à la deuxième guerre en Irak déclenchée par le président américain George W. Bush en 2003, et par la reconnaissance de la responsabilité de l'Etat français dans la déportation des juifs durant la Seconde guerre mondiale.