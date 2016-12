Malgré la neige et le vent devenus de plus en plus gênants, l’évacuation des derniers quartiers "rebelles" de l’est d’Alep a connu jeudi son ultime phase. La télévision publique syrienne a annoncé en soirée que le dernier convoi de rebelles et de civils avait quitté la grande ville du Nord du pays. Une semaine après avoir débuté, et en dépit de quelques interruptions, l’opération a permis d’extraire au moins 34 000 personnes, majoritairement des civils, des dernières zones de la ville occupées par les combattants "rebelles", d’après une estimation du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), qui sert d’intermédiaire neutre en compagnie du Croissant-Rouge syrien. "Si tout continue à bien se dérouler, l’évacuation devrait se terminer en fin de journée (jeudi) ou dans la nuit (de vendredi)", nous avait indiqué un peu plus tôt Krista Armstrong, porte-parole du CICR pour le Moyen-Orient. Elle est en contact régulier avec ses collègues qui assurent les opérations dans la partie orientale d’Alep.

(...)