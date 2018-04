Lassé, dégoûté par le régime et les 37 ans au pouvoir de Robert Mugabe, Evan Mawarire s'est filmé, seul, chez lui, et a posté un cri du cœur sur les réseaux sociaux pour dénoncer les injustices dans son pays alors qu'il n'avait plus assez d'argent pour payer l'école de ses enfants. Sans le savoir, le pasteur venait de créer le mouvement "This Flag" qui a envahi la toile, lançant une vague de protestations sans précédent dans l'histoire récente du Zimbabwe.

Quelques mois après la chute de Robert Mugabe, le pasteur Evan Mawarire, alias "l'homme au drapeau", est l'Invité du samedi de LaLibre.be.

Qu'avez-vous ressenti lorsque Robert Mugabe a quitté le pouvoir ?