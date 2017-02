Les premières images du film "Et les mistrals gagnants" nous emmènent instantanément dans les pas d’Ambre, Tugdual, Charles, Camille et Imad. Après avoir raconté la maladie (une leucodystrophie métachromatique) de sa petite fille, décédée en 2007, dans "Deux petits pas sur le sable mouillé" (Les Arènes), Anne-Dauphine Julliand a filmé le quotidien difficile de cinq enfants gravement malades avec délicatesse, à hauteur d’enfant et sans commentaire. Malgré la douleur, le handicap et la possibilité de la mort, le bonheur de l’innocence de l’enfance émerge de chaque histoire. Dans ce film bouleversant et lumineux, les enfants célèbrent la vie et donnent une magnifique leçon sur le bonheur.

Un jardin, un théâtre, un bâteau

Ambre, très joyeuse, aime le théâtre et les robes de princesse. C’est dans un petit sac à dos à l’effigie de la fée Clochette que se cache la pompe reliée à son cœur. Tugdual connaît chaque plante de son jardin et joue du piano à l’hôpital où il reçoit de lourds traitements depuis qu’une tumeur contre l’aorte a été retirée, à l’âge de 3 ans. Camille est heureux sur un terrain de foot et fier de prononcer le nom de sa maladie, "neuroblastome, c’est ça ma maladie, neuroblastome". Imad, 6 ans, est arrivé en France deux ans auparavant pour soigner son insuffisance rénale. Il raconte avec des étoiles dans les yeux comment il a pris l’avion depuis son Algérie natale, rassure ses parents qu’il trouve fatigués, et joue au pompier. Et il y a Charles, à la peau aussi fragile qu’une aile de papillon qui court dans les couloirs de l’hôpital et réalise son rêve en visitant un paquebot.