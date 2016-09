L’IFRI dément avoir reçu un financement de Gazprom

International

Thierry de Montbrial, fondateur et président de l’Institut français des relations internationales (IFRI), dément que son organisation ait reçu de l’argent du gouvernement russe ou de Gazprom. « Je démens catégoriquement que l’IFRI ait reçu le moindre euro du gouvernement russe et de Gazprom. Donc, c’est de la diffamation », nous dit-il ce mercredi.

L’IFRI est l’un des plus anciens et principaux think tanks français, avec l’Institut des relations internationales et stratégiques (IRIS) de Pascal Boniface.

Les deux think tanks ont été récemment épinglés dans un rapport du centre Wilfried Martens, le centre d’études du Parti populaire européen (PPE), qui leur reproche d’être sous influence russe et d’avoir reçu un financement de cette source. Les auteurs de ce rapport se retranchent derrière une source anonyme pour l’affirmer, ce qui scandalise Thierry de Montbrial et Pascal Boniface.

« Ce rapport soulève un problème déontologique majeur car le propre d’un think tank est d’avoir des sources ouvertes. Se baser sur un témoignage anonyme contrevient aux règles de la déontologie », juge Thierry de Montbrial.

La semaine dernière, lors de la présentation du rapport à Bruxelles, le directeur de recherche du Centre Martens, Roland Freudenstein, avait déjà répondu à cette critique en expliquant que ses chercheurs n’auraient pas pu obtenir ces informations sans garantie d’anonymat. « Soit vous ne révélez pas des noms, soit vous n’avez pas de réponses », avait-il dit, soulignant que le rapport en question s’appuyait à 91,5 % sur des sources ouvertes et à 8,5 % sur des sources anonymes.

L’IFRI dépend à 75 % de dons privés et à 25 % d’une subvention de l’Etat français, qui n’est pas le Quai d’Orsay. Il « envisage » de porter plainte contre le Centre Martens pour « diffamation » ce que l’IRIS affirme vouloir faire. L’IFRI a déjà invité Gazprom à ses conférences, mais affirme ne pas avoir reçu de dons du géant gazier russe.