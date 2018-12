Roland Héguy, président de la Confédération des Acteurs du Tourisme, s'est inquiété dimanche de voir "massacrée l'image accueillante de Paris et de la France" au lendemain des violences et des dégradations commises lors des manifestations des "gilets jaunes", craignant que les fêtes de Noël ne soient "fichues".

"Cette manifestation hier a massacré l'image accueillante de Paris et de la France. Je considère que les fêtes de Noël sont compromises, voire fichues", a déclaré à l'AFP M. Héguy, qui préside aussi la principale organisation du secteur hôtelier, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (Umih).

"C'était un samedi, et la semaine prochaine il peut y avoir +bis repetira+. Ces images insoutenables de scènes d'émeutes vont décourager non seulement les touristes étrangers bien sûr, parce qu'elles sont choquantes et inquiétantes, mais aussi les Français, qui vont rentrer chez eux", a-t-il estimé.

Jeudi dernier déjà, la grande distribution avait averti qu'un nouveau week-end de blocage aurait des conséquences "dramatiques" pour le commerce, dont les ventes ont chuté de 35% le premier samedi de mobilisation, et de 20% le suivant, car les clients "ne peuvent plus faire leurs achats à la veille des fêtes".

"Nous voulons que tout cela cesse le plus rapidement, que le gouvernement et les manifestants se parlent. Il faut qu'on arrête ces manifestations tous les samedis, il faut aller très vite", a jugé M. Héguy.

Selon lui, le gouvernement "peut régler tout cela très rapidement sans parler d'état d'urgence". "Avec toutes les images qui sont allées dans le monde entier, si on met en place l'état d'urgence, il faudra encore des mois et des mois pour gommer cela", s'inquiète-t-il.

"Après les attentats, il a fallu faire un travail de fond avec le Quai d'Orsay, Atout France et les professionnels pour redorer l'image de la France, et au moment où on repartait dans de bonnes conditions, avec ces manifestations et ces images, on repart à zéro!", a-t-il déploré.

L'Umih réunira lundi un "comité d'action sociale et de soutien" pour venir en aide aux professionnels touchés par les dégradations.

Du côté de l'exécutif, Emmanuel Macron convoque dimanche une réunion d'urgence à l'Élysée en présence notamment du ministre de l'Intérieur Christophe Castaner et du Premier ministre Edouard Philippe, après cette nouvelle escalade dans le conflit des "gilets jaunes" devenu une crise politique majeure.

La manifestation parisienne de samedi a fait 133 blessés et donné lieu à 412 interpellations et 378 placements en garde à vue.