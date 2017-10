Toute l'actualité africaine sur La Libre Afrique.

Baudouin Michel est économiste et agronome. Il coordonne depuis 7 ans les activités de l’ERAIFT (Ecole régionale post-universitaire d’Aménagement et de Gestion intégrés des Forêts et Territoires tropicaux) qui forme, à Kinshasa, les cadres d’Afrique centrale pour la gestion des parcs et forêts, il enseigne dans diverses universités, dont Kinshasa et Liège, et ne se contente pas de théoriser puisqu’il dirige aussi le Domaine de Katalé (Nord-Kivu), une plantation de café.

(...)