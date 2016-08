L’offensive turque en Syrie s’intensifie : ces enfants qui n'avaient jamais vu de tomates

GP de Belgique : Kimi Räikkönen n'apprécie pas les manoeuvres défensives de Max Verstappen

Le Néerlandais ne s'est d'ailleurs pas caché au sujet de ses manœuvres défensives en course, plutôt musclées et en tout cas pas très catholiques. "Je défendais ma position comme je pouvais ! Et tant pis si cela ne plaît pas à quelqu'un."