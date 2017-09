Le seuil des 400.000 réfugiés rohingyas ayant fui depuis trois semaines au Bangladesh les violences en Birmanie, a été franchi, a annoncé samedi l'ONU. "Selon nos estimations, 409.000 réfugiés rohingyas sont arrivés au Bangladesh depuis le 25 août", a annoncé Joseph Tripua, du Haut commissariat aux réfugiés (HCR) de l'ONU. "Les besoins sont sans fin et les gens souffrent de plus en plus", met en garde la porte-parole de l'Unicef Marixie Mercado.

Samedi, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a commencé à vacciner les enfants, qui représentent 60% des réfugiés, contre la rougeole et la rubéole notamment.

En trois semaines, le sud du Bangladesh, frontalier de la Birmanie, s'est transformé en un des plus grands camps de réfugiés du monde à mesure que les réfugiés rohingyas fuient la Birmanie, entraînant une dégradation de la situation humanitaire. Et l'aide peine à se structurer.