Ils se comportent comme des sauvages, ils ne respectent rien ! Ils ont même le culot de bloquer un train en territoire polonais, qui n’est pas sous leur juridiction !"Mikheil Saakachvili parle d’une voix indignée, à la gare ferroviaire de Przemysl, près de la frontière ukrainienne. Indigné, enragé même, l’ancien président géorgien l’est depuis que Petro Porochenko l’a déchu de sa citoyenneté ukrainienne fin juillet. Une initiative qu’il dénonce comme une punition injustifiée, afin de l’écarter de la scène politique kiévienne.

Ce 10 septembre, Mikheil Saakachvili est aussi confus. Il avait prévu une longue marche, très médiatisée, pour rentrer de Pologne à l’Ukraine. Elle a tourné à la farce pendant la majeure partie de la journée. Son projet initial de passer la frontière en bus a été abandonné à cause de gros bras nationalistes déployés côté ukrainien. Il s’est donc rabattu, avec plusieurs personnalités politiques et des dizaines de journalistes, sur un train à destination de Kiev. Un train, puis deux, qui n’ont jamais quitté la gare de Przemysl. "Ici, dans ce train à quai, c’est la lutte contre l’autoritarisme de Petro Porochenko. S’il peut se permettre de traiter Saakachvili comme cela, il peut s’en prendre à tout le monde", commentait, maquillage soigné et tailleur de luxe, Ioulia Timochenko. L’ancienne égérie de la Révolution Orange, venue en soutien, voit dans les mésaventures de Saakachvili un parallèle avec les procès politisés et l’emprisonnement que lui avait imposé Viktor Ianoukovitch, en 2011."Aujourd’hui, ce n’est pas à propos de Saakachvili", confirme le député Moustafa Nayyem, un des initiateurs de la Révolution. "Il s’agit de sauver l’héritage du Maïdan, et d’empêcher que l’exécutif ne vire dans l’arbitraire".