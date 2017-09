L'ouragan Maria, qui menace les Caraïbes, est désormais classifié "de catégorie 5", soit la catégorie la plus élevée qui correspond à un phénomène "potentiellement catastrophique", a annoncé le centre national américain des ouragans (NHC) lundi soir.

L'œil et le centre de l'ouragan s'approchent de la Dominique, avec des vents soutenus atteignant environ 260 km/h, selon les dernières observations du NHC publiées à 20h00 locales (2h00 mardi matin en Belgique). A cette heure-là, le cyclone se trouvait à 25 km à l'est, sud-est de ce territoire, se déplaçant dans sa direction à une vitesse de 15 km/h, toujours selon le NHC.

Les quelque 73.000 habitants de cette île anglophone indépendante ont témoigné sur les réseaux sociaux de l'approche de Maria, relayant arbres et poteaux électriques renversés, fortes pluies, vents violents et inondations dès lundi apirès-midi. Le Premier ministre de la Dominique, Roosevelt Skerrit, a ordonné aux habitants vivant dans les zones basses à risque d'évacuer dans les hauteurs. L'aéroport et les ports de l'île ont été fermés tandis que le gouvernement a ouvert tous les refuges prévus.

"Le cœur de ce très dangereux ouragan devrait maintenant passer sur la Dominique, au sud donc de la Guadeloupe la nuit prochaine", avertit Météo France. Il est prévu que l'oeil de Maria passe à environ 35 km de la ville de Basse-Terre, sur la côte guadeloupéenne, vers 2h00 mardi matin (8h00 HB). Les conditions de vent seront "beaucoup plus sévères que ce qui était anticipé jusque là sur les Saintes et le sud-ouest de la Basse Terre qui sont les régions les plus exposées", avertit Météo France pour la Guadeloupe. "La nuit prochaine, les creux dépasseront 10 m dans la houle de secteur est sur le sud de l'archipel. Les déferlements seront très violents" durant la nuit "sur les rivages de Marie-Galante, du petit Cul de sac marin et le sud de la Basse-Terre". Les vagues, associées aux pluies abondantes, devraient provoquer de fortes inondations, particulièrement sur le sud de la Basse-Terre, la partie ouest de la Guadeloupe. Il est recommandé aux habitants de ce territoire d'Outre-mer de ne pas sortir de chez eux.

La vigilance a été revue d'un cran à la baisse, en revanche, pour la Martinique, dont Maria s'éloigne peu à peu tout en y provoquant malgré tout pluies intenses et rafales violentes. Le phénomène a plus ou moins épargné l'île, en la dépassant par le nord, mais 33.000 foyers y étaient privés d'électricité en fin d'après-midi lundi.

Après avoir visité la Dominique et la Guadeloupe, Maria devrait ensuite influencer directement Montserrat, Saint-Kitts et Nevis, Saint-Martin, Saint-Barthélémy mardi, puis les Iles Vierges et Porto-Rico mercredi.