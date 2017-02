Coup de tonnerre, mercredi après-midi à Kinshasa, où le secrétaire général de l’UDPS, le parti de Tshisekedi, a annoncé, selon l’agence Belga, que "les dates du rapatriement et de l’enterrement de notre héros ne seront connues que si, et seulement si, deux préalables rencontrent des solutions". Selon Jean-Marc Kabund-a-Kabund, la première est "la fixation du lieu et de la forme de l’enterrement, l’érection d’un mausolée au centre-ville de Kinshasa où sera gardé pour l’éternité le corps du père de la démocratie". La seconde est "la prise en charge de tous les frais liés aux obsèques par l’Etat à travers le gouvernement d’union nationale".

L’UDPS a dénoncé "le comportement récupérateur du régime en place face au deuil du président Etienne Tshisekedi". "Ce sont les familles biologique et politique du défunt qui coordonnent valablement toutes les cérémonies y relatives".

Contrôler les funérailles

Les autorités congolaises ont en effet tenté de contrôler les funérailles d’Etienne Tshisekedi, de peur qu’elles donnent lieu à des débordements, en pleine période de bras de fer entre majorité présidentielle et opposition pour le partage du pouvoir durant la transition (voir ci-dessous). On s’attend à ce que des centaines de milliers de personnes veuillent y assister.

Alors que la population subit une importante hausse des prix, due à la dévaluation de la monnaie locale, ainsi que des inondations meurtrières dans la capitale, cette semaine, dues à de fortes pluies dont l’évacuation est entravée par des constructions anarchiques et par l’absence d’égouts ou leur manque d’entretien, la tension pourrait être très importante.

C’est évidemment sur cette tension que l’UDPS compte pour faire pression sur le régime afin qu’il cesse de tenter de reprendre - lors des négociations sur l’application de l’Accord de la Saint-Sylvestre partageant le pouvoir durant la transition vers des élections - ce qu’il avait cédé en signant cet Accord, le 31 décembre. Le gouvernement d’union nationale prévu par cet Accord doit être dirigé par un Premier ministre issu de l’opposition et Etienne Tshisekedi voulait ce poste pour Félix, le troisième de ses six fils, jusqu’ici chargé des Relations extérieures à l’UDPS.

(...)