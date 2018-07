L'Union européenne et le Japon signeront mercredi un accord de partenariat économique destiné à libéraliser les échanges commerciaux entre les deux partenaires, a annoncé vendredi le Conseil européen.

Bruxelles et Tokyo avaient annoncé le 8 décembre avoir finalisé le Jefta (Japan-EU Free Trade Agreement). Cet accord de partenariat économique et commercial bilatéral est considéré comme le plus important au monde car il concerne quelque 600 millions de consommateurs et près d'un tiers du PIB mondial.

L'accord sera signé mercredi après-midi en marge d'un sommet UE-Japon qui verra la participation du Premier ministre japonais Shizo Abe, en visite à Bruxelles à l'occasion du sommet de l'Otan des 11 et 12 juillet, a précisé le Conseil européen dans un communiqué.

Il supprimera la grande majorité du milliard d'euros de droits payés chaque année par les entreprises de l'UE exportant vers le Japon ainsi qu'un certain nombre d'obstacles réglementaires. Il ouvrira également le marché japonais de 127 millions de consommateurs aux principales exportations agricoles et industrielles de l'Union.

En substance, l'accord vise à éliminer les droits de douane fixés à 10% imposés par l'Union aux véhicules en provenance du Japon ainsi que le taux de 3% appliqué aux pièces détachées automobiles. Sont également visés les droits de douane portant sur de nombreux fromages tels que le gouda et le cheddar (actuellement à 29,8%) ainsi que sur les exportations de vins (actuellement à 15% en moyenne).

L'accord permettra à l'Union d'augmenter substantiellement ses exportations de viande de boeuf vers le Japon, tandis que la viande de porc bénéficiera d'un commerce en franchise de droits pour les viandes fraîches et d'un commerce appelé à voir les droits de douane abaissés pour les viandes transformées.

Sa signature interviendra alors que le président américain Donald Trump, pourfendeur du libre-échange, se trouvera lui aussi à Bruxelles pour le sommet de l'Otan.

"Un hasard de calendrier", a-t-on indiqué de source européenne.