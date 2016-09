L’Union va mal: un constat partagé, des analyses divergentes

International

A ceux qui lui ont reproché la longueur de son intervention l’an dernier, le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a promis qu’il essaierait de faire plus bref. Dieu sait pourtant qu’il y a des choses à dire sur l’"état de l’Union", au terme d’une année qui a notamment vu les Européens se déchirer autour des réfugiés et les Britanniques confirmer leur désir de plier bagage.

A la veille de cet attendu discours de rentrée, un (relatif) suspense était toutefois toujours de mise. Le président de la Commission ne s’est guère montré en confidence, jeudi dernier, lors de la traditionnelle conférence qui rassemble les chefs de file des différents groupes politiques du Parlement européen. Du coup, ces derniers se montraient eux-mêmes assez prudents au moment d’aborder le sujet. Que dira-t-il ? Que répondront-ils ? Personne ne voulait trop s’avancer. "Juncker s’est montré très formel. Il n’a rien dit. Il a juste parlé des priorités du programme de la Commission l’an prochain, en disant qu’il tiendrait compte de la résolution votée par le Parlement début juillet" , glisse un témoin de cette réunion.

Tout le monde a bien conscience du fait que l’heure est grave et qu’il est urgent de redonner non seulement un cap, mais aussi du souffle au projet européen.

A défaut de connaître les intentions du patron de l'exécutif communautaire, "La Libre" a donc demandé aux leaders des principales familles politiques de l'Hémicycle de se glisser un instant dans le costume de Jean-Claude Juncker et d'expliquer ce que seraient les points clefs de "leur" discours sur "l'état de l'Union".





Manfred Weber: "Le Brussels bashing, ça suffit"

Du côté du Parti populaire européen (droite et centre droit), la famille politique du président de la Commission, le message que ferait passer l’Allemand Manfred Weber, chef du groupe PPE, est avant tout à destination des Etats membres : "Arrêtez le ‘Brussels bashing’ et de foutre le bordel car l’UE devient un chaos alors qu’elle doit être le symbole de l’unité !"

La Commission, soulignent les conservateurs, est l’institution la mieux placée pour donner des perspectives à l’Europe, "car elle est au-dessus de la mêlée gauche-droite et peut prendre du recul". Les capitales doivent arrêter de demander à l’UE "des choses pour lesquelles ils ne lui donnent ni les moyens financiers ni le pouvoir de les accomplir". Mais encore : "Il faut recentrer l’action de l’Union sur les politiques où l’on peut engranger des succès et montrer sa plus-value aux citoyens : en matière de Défense, de relance économique… Sinon on renforce les populistes."





Gianni Pittella: "L’UE ne peut pas rester en lévitation"

La tonalité n’est pas très différente dans les rangs sociaux-démocrates. "On ne veut pas noircir davantage le tableau", nous glisse-t-on, mais pour sa part le chef de groupe Gianni Pittella insisterait sur le fait "qu’il ne faut pas s’enfermer dans le Brexit. Il faut que les choses bougent et s’accélèrent car il serait très dangereux que l’Europe reste en lévitation". Et d’ajouter : "Il faut que l’Europe se resaississe car les citoyens ont le sentiment que la mondialisation n’est pas maîtrisée, idem pour la crise des réfugiés."

Pour inverser la tendance, le social-démocrate italien soufflera quelques idées : faire passer le plan européen d’investissement, dit "plan Juncker" à la vitesse supérieure en l’orientant vers des projets à connotation environnementale et sociale; poursuivre et durcir la lutte contre l’évasion fiscale et le dumping social; appliquer le partage convenu des efforts de relocalisation de réfugiés; mettre fin à l’austérité stupide en matière d’investissements publics… "Dans tous les cas, nous devons éviter un recul de l’intégration européenne par une reprise en main des gouvernements nationaux."





Syed Kamall: "Plus d’Europe n’est pas la réponse"

Le président du groupe des Conservateurs et réformistes européens (ECR), Syed Kamall, ne partage pas vraiment la vision de ses homologues. Aux yeux du Britannique, membre du parti Tory (et qui avait fait campagne pour le "Brexit", NdlR), le "plus d’Europe" ne peut "plus être la réponse à chaque crise". Il faudrait au contraire "reconnaître que si l’UE continue à être idéologiquement guidée par un projet d’intégration politique, alors les forces extrémistes de Marine Le Pen et Geert Wilders continueront à prospérer".

Par-dessus tout, Syed Kamall appellerait "à briser le système de prise de décision opaque actuel des institutions européennes, où cinq personnes décident tout en privé, avec la complicité des soi-disant familles politiques libérales, chrétienne-démocrate et sociale-démocrate qui verrouillent tout aux dépens d’un débat correct et d’un examen minutieux en Europe".





Guy Verhofstadt: "Les frontières ne protègent pas des problèmes"

Fraîchement désigné négociateur en chef du Parlement dans le dossier Brexit, le chef libéral Guy Verhofstadt insisterait lui aussi sur la nécessité de sortir l’Union actuelle de son immobilisme. "On est face à un arrêt total. Des petits dossiers comme l’union bancaire ou le ‘roaming’ sont bloqués pendant des années. Des grandes crises, comme celle des réfugiés ou la lutte contre Daech et le terrorisme, qui sont devenues chroniques", se désole l’ancien Premier ministre belge.

"L’Union doit se réinventer. On ne résoudra pas nos problèmes en rampant derrière nos frontières nationales. Nous devrons mettre une nouvelle Europe dans le pipeline, qui n’est plus soumise aux veto des Etats membres, mais qui peut gouverner de manière décisive parce qu’elle a des capacités au niveau européen : des gardes-frontières, un ‘FBI’ pour combattre le terrorisme, un vrai gouvernement pour l’euro…"





Philippe Lamberts: "Priorité à ceux qui sont les plus fragiles"

Plus acide, le coprésident des Verts, Philippe Lamberts (bien que ce soit sa collègue Rebecca Harms qui prendra la parole lors de la plénière), s’en référerait pour sa part au propos du pape François lors de sa visite à Strasbourg en novembre 2014 : "Le rôle des politiques est d’être les gardiens de ceux qui sont les plus fragiles dans nos sociétés, pas des plus forts."

"Si j’étais Juncker, poursuit l’eurodéputé belge, je commencerais en disant : Mes chers collègues, nous avons fait fausse route. Plutôt que de nous obstiner à faire passer des traités commerciaux dont nous savons qu’ils ne bénéficient qu’aux actionnaires des multinationales, nous ferions mieux de nous occuper du quart de la population européenne que nos politiques ont laissé de côté depuis 30 ans. Nous ferions mieux de faire en sorte que l’on replace l’intérêt général au cœur de notre action publique. C’est à ce prix que nous pourrons conjurer les démons des partis liberticides que nous avons réveillés en Europe. Si on continue à ignorer que le projet européen était soutenu pour autant qu’il s’agisse d’une prospérité durable et surtout partagée, c’en sera fini de lui. Et ce sont les replis de toutes les sortes qui gagneront."