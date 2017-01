Une émission satirique de la BBC a provoqué un vif débat au Royaume-Uni, s'attirant autant d'applaudissements que de critiques, avec un sketch mettant en scène des épouses de djihadistes discutant décapitation et gilets explosifs. Diffusée mardi dans le cadre de l'émission "Revolting" sur la chaîne publique, la vidéo intitulée "The Real Housewives of ISIS" ou "les vraies femmes au foyer de l'Etat islamique" a été vue à plus de 21 millions de reprises et s'était attirée plus de 87.000 commentaires sur la page Facebook de BBC 2 vendredi matin.

Les avis oscillaient entre "scandaleux" et "génial" sur ce sketch de moins de deux minutes qui se veut une parodie de l'émission de télé-réalité américaine "The Real Housewives" qui suit le quotidien et les péripéties sociales d'un groupe de riches femmes au foyer aux Etats-Unis.

Dans le sketch de la BBC, elles sont remplacées par des femmes de djihadistes en hijab qui évoquent leurs problèmes de garde-robe ou leurs déboires conjugaux. "Plus que trois jours d'ici la décapitation et je n'ai toujours rien à me mettre", dit l'une d'elles, alors qu'une autre n'est pas contente lorsqu'elle voit que son amie porte le même gilet explosif qu'elle.

Les femmes au foyer djihadistes pianotent assidûment sur leurs smartphones, écrivent des hashtags "mort à l'Occident" et se plaignent de leur maris. "Il n'arrête pas de parler de ses 40 vierges, pourquoi ne peut-il pas être heureux avec moi?"

Alors que la BBC n'a pas souhaité faire de commentaire, Heydon Prowse, l'un des auteurs du sketch, s'est dit "ravi que le pays s'empare du débat".