Un Espagnol chanceux a trouvé la combinaison gagnante au tirage de vendredi soir de l'Euro Millions. Il empoche 190 millions d'euros après avoir coché les numéros 1, 9, 15, 19 et 25 ainsi que les deux étoiles 1 et 7. Le tirage a encore fait seize autres nouveaux millionnaires, pour avoir choisi les cinq bons numéros et une étoile. L'un d'entre eux vient de Suisse.

Lors du prochain tirage, mardi, 17 millions d'euros seront en jeu.