Le gouverneur de l'Etat américain de Californie a décrété l'état d'urgence pour le comté de Los Angeles, dimanche, la ville étant confrontée à l'incendie le plus impressionnant de son histoire, selon les médias américains. Cette nouvelle étape permettra de dépêcher sur place des moyens et du personnel rattachés à l'Etat et au fédéral. L'incendie de La Tuna, qui a débuté vendredi, continuait de faire rage dimanche, parmi un total de 19 feux actifs en Californie, rapporte CNN sur base des données du département californien des forêts et de la lutte contre les incendies. Les températures élevées et le vent de vendredi ont donné un coup de pouce dévastateur aux flammes. Des centaines de maison, à Burbank, Glendale et Los Angeles, sont concernées par un ordre d'évacuation. Les pompiers espéraient cependant voir leur tâche facilitée dimanche par des températures en baisse ainsi que des précipitations, alors que la région connaissait une vague de chaleur depuis plusieurs jours.

L'incendie a démarré dans les Verdugo Mountains, au nord de Los Angeles. Le maire de Los Angeles, Eric Garcetti, avait appelé le gouverneur californien à décréter l'état d'urgence, arguant que l'incendie est le plus large, en termes de superficie concernée, que la ville ait connu.

Trois habitations ont été détruites, rapportent des médias locaux dont le Los Angeles Times.