International Et si l’Union européenne profitait du Brexit pour corriger une erreur originelle : l’implantation du Parlement européen à Strasbourg et la présence d’un hémicycle à Bruxelles pour des réunions mensuelles. On n’en est plus au stade des rumeurs. La CDU allemande, soit le parti de la chancelière Angela Merkel, plaide pour un seul et même Parlement… à Bruxelles, soit situé à quelques centaines de mètres de la commission européenne. D’un point de vue pragmatique et budgétaire, cette décision semble logique, voire tardive. Mais fixer le Parlement en un lieu unique ne se fera pas sans une levée de boucliers français. Du côté des eurodéputés Les Républicains, on ne veut aucunement en entendre parler.

Afin d’amadouer la France, les chrétiens-démocrates allemands ne viennent pas les mains vides. Au contraire, ils proposent une compensation de taille. L’agence européenne des médicaments, actuellement basée à Londres, doit se trouver une nouvelle implantation suite au Brexit. Et justement, aux yeux de la CDU, elle pourrait s’installer à Strasbourg. Inutile d’insister sur le fait que l’accueil de cette grande agence suscite de nombreux intérêts au sein des Etats-membres, dont la Belgique et la France. Mais une agence, ce n’est pas non plus le Parlement. Moins prestigieux.

Dès cette semaine, et pour la première fois, la perspective de la fin de la transhumance européenne devrait être débattue au Parlement européen en séance plénière. Le député européen allemand Peter Liese (CDU/PPE) est chargé de mener le combat et de convaincre ses collègues de l’opportunité qui se présente à l’assemblée européenne. Discrètement, il a entamé une campagne de sensibilisation.

Macron et son entourage "anti-Strasbourg"

Récemment, l’agence de presse Reuters affirmait que l’élection du président Emmanuel Macron, dont plusieurs proches – parmi lesquels les eurodéputés Sylvie Goulard et Daniel Cohn-Bendit - seraient ouvertement "anti-Strasbourg", représentait une fenêtre de tir pour faire avancer ce projet.

Par contre, et sans surprise, pour Roland Ries, le maire de Strasbourg, ce serait une très mauvaise option. Dans le quotidien L’Alsace, il s’indigne : "J’ai la conviction que cette hypothèse est parfaitement fantaisiste. Emmanuel Macron a donné tous les signes de son attachement à l’Europe. Strasbourg est la seule ville française siège d’une grande institution de l’Union européenne. Au moment où le couple franco-allemand s’apprête à redonner un dynamisme nouveau à l’Europe, la France ne peut bien sûr pas se départir de l’unique institution européenne d’importance siégeant sur son territoire."

Quoi qu’il en soit, il semble que la situation actuelle, régulièrement dénoncée dans les rapports sur les finances de l’Union et parmi les députés européens, ne soit pas tenable… Mais un tel bouleversement institutionnel ne pourra cependant se faire sans l’aval de tous les Etats-membres, dont la France.