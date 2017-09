Analyse.

Au lendemain d’un sixième essai nucléaire et à l’approche, selon toute vraisemblance, d’un nouveau tir de missile, Chinois et Américains sont pareillement confrontés à la même question : que faire pour arrêter Kim Jong-Un et éteindre la poudrière nord-coréenne ? Pour les premiers, la Corée du Nord est théoriquement un allié privilégié; pour les seconds, c’est a priori un ennemi irréductible. Mais, paradoxalement, pour les uns comme pour les autres, le problème semble tout aussi insoluble.

Les experts assurent volontiers qu’on ne peut sortir de l’impasse qu’en amenant Pyongyang à la table de négociations. C’est oublier qu’il n’y a peut-être rien à négocier. Contrairement à l’Iran qui, sincèrement ou non, n’a jamais fait valoir que son droit à un usage civil de l’énergie nucléaire, la Corée du Nord revendique, elle, la possession de l’arme atomique, en la jugeant indispensable à sa sécurité. A supposer qu’elle puisse trouver certains apaisements dans la conclusion d’un traité de paix (aucun n’a été signé depuis la fin de la guerre de Corée), que garantiraient les puissances régionales (Chine, Russie, Japon, Etats-Unis), la Corée du Nord resterait entourée par des puissances nucléaires - et encline à penser qu’un bout de parchemin ne fait pas le poids face à une arme de destruction massive, a fortiori dans une partie du monde où les grands empires n’ont cessé de s’affronter.

