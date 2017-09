Le mécanisme européen de relocalisation dans d’autres Etats membres des réfugiés arrivés en Grèce et en Italie est arrivé à terme, le 26 septembre. On peut difficilement le qualifier de succès : lancé en septembre 2015, le plan de la Commission prévoyait à l’origine de relocaliser 160 000 réfugiés - un objectif ensuite ramené à 98 000. Suite à la conclusion de l’accord migratoire UE-Turquie qui a eu pour conséquence d’une baisse du nombre d’arrivées et au fait que la majorité des candidats réfugiés n’étaient pas effectivement éligibles à l’asile, "le nombre de personnes à relocaliser a été bien moindre", a assuré le commissaire européen en charge de la Migration, Dimitris Avramopoulos. Au final, seules 29 144 personnes ont été relocalisées. Mais entre 8 et 9 000 candidats réfugiés, arrivés en Italie et en Grèce avant la date butoir attendent toujours d’être relocalisés.

La plupart des Etats membres n’ont pas tenu leurs engagements. A titre d’exemple, selon les chiffres de la Commission, la Belgique n’a relocalisé que 936 personnes, alors qu’elle s’était engagée à en prendre 3 812. De plus, le processus, contraignant, de relocalisation a provoqué une crise politico-juridique. La Hongrie et la Slovaquie ont contesté - en vain - ce plan devant la Cour de justice de l’UE et la Commission a ouvert une procédure d’infraction contre cette même Hongrie, la République tchèque et la Pologne, qui ont refusé de se montrer solidaires.

Relancer un plan de réinstallation

Egalement lancé en 2015, le plan de réinstallation dans l’Union de personnes résidant dans des pays tiers ayant besoin d’une protection internationale a donné des résultats plus conformes aux attentes : 23 000 personnes ont été réinstallées. La Commission propose, elle, de lancer un nouveau programme de réinstallation de 50 000 personnes, sélectionnées par les agences des Nations unies, à partir de l’Afrique, du Moyen-Orient et de Turquie. L’effort portera plus précisément sur la Libye- où les migrants sont confrontés à de la situation inhumaine, comme l’a récemment dénoncé l’ONG Médecins sans frontières - , l’Egypte, le Niger, le Tchad, le Soudan et l’Ethiopie. L’objectif est d’empêcher que ces personnes ne se lancent pas dans des périples périlleux pour rejoindre l’Europe.

La Commission propose de dégager 500 millions d’euros pour les Etats membres qui participeraient, sur base volontaire, à ce programme, fixant le prix de "l’effort" à 10 000 euros par personne réinstallée. L’exécutif européen propose également de favoriser les partenariats de parrainage privés, en sollicitant la société civile et les ONG.

Enfin, la Commission insiste sur la nécessité d’ouvrir des voies légales à la migration, en collaboration avec les pays d’origine. Elle relance aussi le projet de "carte bleue". "L’Europe est un continent vieillissant. Nous aurons besoin de talents venus de l’étranger", a justifié le commissaire Avramopoulos. Voilà pour le volet ouverture.

Une politique de retour plus efficace

Dans le même temps, la Commission insiste sur le fait que la politique migratoire européenne ne sera crédible que si l’Union mène une politique de retour - volontaire ou forcé - le président français Macron n’a pas dit autre chose, la veille. Selon la Commission, plus d’un million de ressortissants de pays tiers résident irrégulièrement dans l’Union. Seule la moitié d’entre eux a reçu un ordre de quitter le territoire, et seuls 226 000 ont été rapatriés. Elle appelle les Etats membres à rationaliser leurs politiques de retour, suivant sa recommandation de mars 2017, et publie à leur adresse un "manuel sur le retour révisé". Elle entend également s’assurer la coopération des pays d’origine - souvent réticents à "récupérer" leurs ressortissants - en matière de réadmission.

La Commission souhaite encore confier un rôle accru à la nouvelle Agence européenne des gardes-frontières, à charge pour elle d’établir des plans opérationnels pour chaque Etat membre pour mi-2018.