Ne dites plus "Fonds social européen" (FSE), mais "Fonds social européen plus".

Le FSE, l’un des plus anciens instruments financiers européens va connaître un lifting. La Commission européenne a présenté, le 2 mai, sa proposition globale pour le cadre financier pluriannuel 2021-2027. Elle va dévoiler, cette semaine, ces propositions secteur par secteur. Celle relative à la réforme du FSE s’inscrira, mercredi, dans le cadre "Cohésion et valeurs", et non dans celui "Développement régional et cohésion", présenté ce mardi.

(...)