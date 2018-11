Sophia Chikirou, la conseillère en communication de Jean-Luc Mélenchon, s'en est véhément pris aux journalistes dans un post Facebook.

"Je ne parviens pas à ressentir de compassion sincère pour ces journalistes. Leur niveau de corruption mentale, leurs mensonges et la désinformation qu’ils nous imposent, sont autant d’éléments qui justifient la colère", a posté lundi sur Facebook Sophia Chikirou, conseillère en communication de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise.

Faisant référence à la mésaventure de plusieurs journalistes français couvrant le mouvement des "gilets jaunes" à Toulouse, celle qui a confondé le site d'actualité Le Média (avant de le quitter avec fracas) appelle à boycotter purement et simplement les médias traditionnels. "Pour s’informer désormais, les réseaux sociaux sont plus sûrs. J’y ai trouvé des images fortes, de tout le pays, j’y ai vu des commentaires censés de toute sorte de gens. Quand la télé et la radio désinforment, les citoyens trouvent le moyen de se passer les infos!"

"Ne leur parlez pas, ne les lisez pas, ne les regardez pas"

"Évitons de donner le prétexte aux journalistes de se victimiser" poursuit Sophia Chikirou : "Ne les lynchez pas : ne leur parlez pas, ne les lisez pas et ne les regardez pas."

Ironiquement, la jeune femme avait pris, quelques heures plus tôt, la défense du fondateur de Wikileaks Julian Assange : "En ce moment se joue la vie de Julian Assange(...). Rappelons que c’est un journaliste et rappelons que les journalistes français n’en ont rien à faire."