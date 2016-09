La corruption est comme une drogue, selon le pape François

International

La corruption est comme un drogue dont on devient dépendant, a affirmé dimanche le pape François devant des milliers de fidèles rassemblés place Saint-Pierre au Vatican.

"Certains se comportent avec la corruption comme avec la drogue: ils pensent pouvoir y avoir recours et arrêter quand ils veulent", a expliqué le pape argentin à l'occasion de la bénédiction de l'angelus.

"On commence petit, une petite somme par ici, un pot-de-vin par là", et ainsi "on perd sa propre liberté", a-t-il averti, ajoutant que la corruption produisait elle aussi "accoutumance" et générait de la pauvreté et de la souffrance.

Ce n'est pas la première fois que le pape exprime un avis tranché sur la corruption. En 2015, il tweetait par exemple que c'est un "cancer qui détruit la société".

La corruption est un cancer qui détruit la société. — Pape François (@Pontifex_fr) 20 octobre 2015

En février 2016, lors d'un voyage au Mexique, il a encore pointé la responsabilité personnelle de chacun pour le développement de ce pays, considérant la soif de profit de certains comme l'origine de tous les maux. "Tôt ou tard, la vie en société devient alors un terrain fertile pour la corruption, le trafic de drogue, l'exclusion des cultures différentes, la violence et même la traite des personnes, les enlèvements et la mort. Ce qui provoque des souffrances et freine le développement", a-t-il déclaré.