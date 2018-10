3

D'origine belge et brouillonne: pourquoi Françoise Nyssen a été éjectée du gouvernement en France?

Figure du monde de l'édition, elle paye son manque d'ancrage politique et une communication brouillonne : Françoise Nyssen, qui quitte le gouvernement à peine un an et demi après sa nomination, n'a jamais réussi à s'imposer au ministère de la ...