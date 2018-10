La Rwandaise Louise Mushikiwabo a été nommée vendredi à la tête de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) lors du dernier jour du Sommet organisé à Erevan, en Arménie, a-t-on appris de source sûre.

La ministre des Affaires étrangères du Rwanda a remporté, sans surprise, l'adhésion des 84 Etats et gouvernements membres de l'OIF. C'était un enjeu - sans trop de suspense - du 17e Sommet de la Francophonie: l'élection de la nouvelle secrétaire générale, pour un mandat de quatre ans. Face à Mme Mushikiwabo, une seule candidate: la Canadienne Michaëlle Jean, secrétaire générale sortante de l'OIF. Le prolongement de son mandat semblait toutefois très peu probable, vu les soutiens publics apportés à la candidature rwandaise (de l'Union africaine et de la France, notamment) et surtout le retrait de l'appui à Mme Jean du Canada et du Québec en début de semaine.

Plusieurs membres souhaitaient voir un Africain accéder à ce poste, notamment parce que le continent africain est celui qui compte le plus de locuteurs francophones dans le monde. Selon les nouveaux chiffres de l'Observatoire de la langue française de l'OIF, publiés à l'occasion du Sommet, le monde compte 300 millions de locuteurs francophones, dont près de 60% résident en Afrique. Le continent affiche la plus grande progression depuis 2014 (+17%). D'ailleurs, Mme Jean était la première "non-Africaine" à accéder à ce poste voici quatre ans.

La candidature rwandaise avait tout de même fait l'objet de critiques notamment parce qu'elle avait été annoncée en anglais par Paul Kagame. Le pays a également remplacé en 2008 le français par l'anglais comme langue obligatoire à l'école puis a rejoint le Commonwealth, pendant anglophone de l'OIF, un an plus tard. D'autres accusent le pays de manquements aux droits de l'Homme.