Le XVIIe Sommet de la Francophonie s'ouvre jeudi à Erevan, en Arménie, pays de 3 millions d'habitants, dont 200.000 locuteurs francophones, selon des chiffres datant de 2010 de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF). Les 84 Etats et gouvernements rassemblés au sein de cette organisation se réunissent jeudi et vendredi sous le thème "Vivre ensemble dans la solidarité, le partage des valeurs humanistes et le respect de la diversité: source de paix et de prospérité pour l'espace francophone". La Belgique et la Fédération Wallonie-Bruxelles, toutes deux membres de l'OIF, y seront représentées. La Belgique compte deux représentants au sein de l'OIF: l'état fédéral et la Fédération Wallonie-Bruxelles. Tous deux seront présents au Sommet d'Erevan ces jeudi et vendredi, représentés par le Premier ministre Charles Michel et le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Rudy Demotte.

C'est d'ailleurs ce Sommet qui avait poussé le Premier ministre à anticiper d'une journée sa déclaration annuelle de politique générale à la Chambre, qui marque la véritable reprise des activités parlementaires. Traditionnellement prononcée le deuxième mardi d'octobre, elle avait été avancée à lundi pour permettre à M. Michel d'assister au vote de confiance sur cette déclaration gouvernementale, qui doit intervenir dans les 48 heures qui suivent la déclaration. Il s'envolera dans la foulée pour Erevan.

Le Sommet, qui se tient tous les deux ans depuis 1986, réunit les 58 Etats et gouvernements membres ainsi que les 26 observateurs de l'OIF, la représentation politique des quelque 274 millions de francophones dans le monde.

L'un des enjeux sera la nomination du nouveau secrétaire général de l'organisation, dotée d'un budget annuel de 85 millions d'euros. La Rwandaise Louise Mushikiwabo, adoubée par l'Union africaine et le président français Emmanuel Macron, affronte la Canadienne Michaëlle Jean, secrétaire générale sortante. La Belgique n'a pas encore pris de position officielle quant à ces candidatures.

Michaëlle Jean, ancienne Gouverneure générale du Canada, c'est-à-dire représentante de la reine d'Angleterre dans cette ex-colonie britannique, est accusée par une partie de la presse québécoise de mener un "train de vie extravagant" après des travaux menés par l'OIF dans sa résidence officielle. Elle a dénoncé ces "campagnes diffamatoires".

Mme Mushikiwabo remporte les faveurs des pronostics, vu les soutiens obtenus, du président français mais aussi de l'Union africaine. Les pays africains, qui formeront une bonne partie de la quarantaine des dirigeants présents à Erevan, sont de plus majoritaires au sein de l'OIF (27 sur 54 membres ayant droit de vote).

La candidature rwandaise fait cependant grincer des dents: le Rwanda a remplacé en 2008 le français par l'anglais comme langue obligatoire à l'école puis a rejoint le Commonwealth, pendant anglophone de l'OIF, un an plus tard. C'est d'ailleurs en anglais que Paul Kagame avait annoncé la candidature de sa ministre.

Outre la langue, les détracteurs de la candidature rwandaise jugent qu'elle sacrifie la charte de l'OIF, qui a inscrit "le soutien aux droits de l'Homme" parmi ses missions premières, sur l'autel d'une réconciliation entre Paris et Kigali, qui accuse la France d'avoir joué un rôle dans le génocide rwandais.

Le Rwanda pratique "censure, menaces, arrestations, violences, assassinats" contre les journalistes qui osent dénoncer l'autoritarisme de ses dirigeants, a récemment dénoncé Reporters sans frontières (RSF).

Interrogée par l'AFP sur les droits de l'Homme, Mme Mushikiwabo a affirmé que "la majorité des Rwandais sont contents du système démocratique". "Je vais à Erevan avec un sourire", a-t-elle déclaré dans une interview récente à TV5 Monde.

Autre enjeu du Sommet: l'adhésion éventuelle de l'Arabie saoudite à l'OIF. Certains craignent que la Francophonie ne devienne plutôt une cacophonie alors que l'OIF se définit comme "une institution fondée sur le partage d'une langue, le français, et de valeurs communes".

A titre d'exemple, l'Ukraine, qui ne compte que 0,1% de francophones, est par exemple un Etat observateur depuis 2006 tandis que la Bulgarie (3% de francophones) est membre de plein droit depuis 1993. Actuellement, seul un tiers des pays de l'organisation reconnaissent dans leur Constitution le français.