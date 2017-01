C’est à une immersion brève mais enrichissante que nous invite Françoise Pons, afin de mieux comprendre les ressorts de la société magyare. "Hongrie, l’angoisse de la disparition" offre une remise en perspective bienvenue de l’histoire chahutée d’un peuple qui, depuis le début du XVIe siècle, a eu à subir la domination successive des Ottomans, des Habsbourg (Autriche), des Allemands et des Soviétiques.

Cette angoisse existentielle se double de la nostalgie d’une grandeur perdue et d’un traumatisme qui n’est pas entièrement digéré, né du démembrement de la Grande Hongrie au sortir du conflit de 14-18. Acté par le Traité du Trianon, ce découpage vaudra au pays de perdre deux tiers de son territoire et près de 60 % de ses habitants, transformant la nation magyare en un éparpillement de minorités.

Ce passé douloureux et toujours très vif, avance l’auteure, explique le spleen perpétuel et le sentiment de survie identitaire permanent qui habitent les Hongrois. Une propension à se sentir incompris et en position de perpétuelle victime aussi. Un penchant qui les amène à occulter des facettes plus sombres relatives à leurs propres responsabilités dans d’autres périodes tragiques, notamment l’extermination des juifs durant la Seconde Guerre mondiale.

(...)