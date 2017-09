Scandaleux" et "irresponsable". Le ministre hongrois des Affaires européennes, Péter Szijjártó, n’avait pas de mots assez durs pour qualifier la décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) de rejeter les recours de la Slovaquie et la Hongrie contre le mécanisme des quotas. Cette décision "menace la sécurité et l’avenir de l’Europe […] et est contraire aux intérêts des nations européennes", a-t-il considéré lors d’une conférence de presse organisée dans la foulée de l’annonce du jugement de la Cour. Aux côtés du ministre de la Justice, László Trócsányi, il a prévenu : "Nous allons nous battre ! La vraie bataille ne fait que commencer !", sans préciser avec quelles armes.

La décision de la Cour n’a pas vraiment surpris Budapest. La veille, le même Péter Szijjártó s’était montré véhément dans le journal autrichien "Wiener Zeitung" : "Nous en avons plus qu’assez de ces histoires de solidarité selon lesquelles les peuples ne devraient pas choisir et chaque pays accepter les réfugiés." Et d’asséner le mantra de son gouvernement : "En protégeant les frontières extérieures de l’Union européenne, la Hongrie protège l’ensemble de l’UE. N’est-ce pas de la solidarité ?"

...