La jeunesse russe ne pense plus à la révolte...

Ils s'embrassent et s’enlacent, le cœur en apesanteur, dans leur bulle au milieu de l’effervescence du métro moscovite. Un train passe, puis un autre. Peu importe, il en arrive toutes les minutes à cette heure de pointe, les amoureux prendront bien le suivant, ou celui d’après, lui vers l’est elle vers l’ouest. Sur la plateforme centrale de la ligne bleue, certains sont plongés dans leur smartphone, d’autres discutent ou attendent leur rendez-vous en faisant les cent pas. Il est plus efficace de se retrouver ici pour ne pas se manquer. Car on marche autant qu’on roule dans les galeries du métro de la capitale; les couloirs sont kilométriques, les escalators vertigineux, les sorties innombrables, les visages incalculables.

"Hello !" Mikhaïl, le sourire jusqu'aux oreilles, arrive pile à l’heure pour nous parler de lui, de ses attentes de jeune Moscovite. Diplômé de physique nucléaire d’une des universités russes les plus prestigieuses, le jeune homme de 25 ans ne se fait guère de souci pour son avenir : du travail, il en trouvera toujours. Alors il a le luxe de pouvoir papillonner. Il a commencé par faire de la recherche, “mais je n’avais pas assez de possibilités d’évolution et je gagnais trop peu”. Il aurait pu s’envoler vers l’Europe, mais a choisi de rester et le reconnaît aujourd’hui : “J’ai parfois des regrets”. Il n’a travaillé que quelques semaines dans son nouveau job, avant de se faire rattraper par ses envies de voir le monde. Ce sera l’Inde, Goa, ses petits boulots, puis le retour à Moscou, explique-t-il, attablé dans un restaurant végétarien.

Micha a cette manière volubile d’exposer les idées foisonnantes qu’il a sur tout : les multinationales qui dominent le monde, l’époque de César qui lui rappelle l’histoire contemporaine, le retour du Big Brother de George Orwell qui lui fait si peur. Le tout ponctué de “cool” et de “fun”, qui font visiblement partie de ses mots préférés. Aujourd’hui, Micha travaille dans une grande entreprise internationale, pour 1 000 euros nets par mois, mais déjà il lorgne le nouvel emploi qui lui permettra d’utiliser au mieux sa matière grise tout en vivant plus confortablement.

