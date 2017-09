Le commissaire européen en charge de la Migration, Dimitris Avramopulos s’est bien gardé d’utiliser le mot "victoire", au moment de commenter la décision, très attendue, de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) devant la presse, mercredi en début d’après-midi. L’exécutif européen ne masque cependant pas sa satisfaction. Quelques heures plus tôt, les juges de Luxembourg avaient rejeté les recours introduits par la Hongrie et la Slovaquie contre le mécanisme provisoire de relocalisation obligatoire des demandeurs d’asile. Ce mécanisme avait été établi au plus fort de la crise migratoire, lorsque des réfugiés syriens, irakiens et d’autres pays traversaient la Méditerranée et la mer Egée et empruntaient, par centaines de milliers, la route des Balkans pour demander l’asile dans l’Union.

C’est sur la base d’une proposition de la Commission que les Etats membres avaient adopté, au sein Conseil de l’UE, le 22 septembre 2015, la décision de mettre en place ce système de relocalisation conçu pour soulager la Grèce et l’Italie, portes d’entrée vers l’espace Schengen, et répartir l’accueil des demandeurs d’asile entre Etats membres.

La Hongrie et Slovaquie défaites sur toute la ligne

...