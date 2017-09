Chemise kaki, cheveux gris, même dans la ville de Nadjaf, haut lieu du chiisme dans le sud de l’Irak, il garde un look militaire de vieux renard du désert. On dit d’Hadi al-Ameri qu’il est un des hommes les plus puissants d’Irak. Il dirige la milice chiite Badr, l’une des composantes essentielles des unités de Mobilisation populaire (MP), une coalition de milices qui épaule l’armée irakienne.

Le référendum kurde, s’il a lieu, peut-il accroître les risques d’une guerre civile en Irak ?

Nous n’avons pas terminé les négociations avec les Kurdes et nous ne voulons pas aller à la guerre. Mais sans contact entre les Kurdes et le gouvernement fédéral à Bagdad sur les zones disputées, peut-on éviter un scénario de guerre civile comme lors de l’éclatement des Balkans ? Il y a eu la guerre en ex-Yougoslavie où il n’y avait plus de contact entre Belgrade et les régions… On est où dans cette question des zones disputées ? On n’a pas tranché le cas de Kirkouk. Et il y a plusieurs zones comme cela autour de Mossoul. Face à la décision prise par Massoud Barzani [le président kurde, NdlR] de déployer les peshmergas dans ces zones disputées, le gouvernement irakien entrera en confrontation. C’est inévitable. Nous allons activer tous les canaux pour arrêter ce référendum.

C’est une ligne rouge, Kirkouk, où se trouve un quart des réserves d’hydrocarbures de l’Irak ?

La ligne rouge ne concerne pas que Kirkouk, mais toutes les zones disputées. La Constitution irakienne est claire à ce sujet et les Kurdes agissent en contradiction avec elle. Les habitants dans les zones disputées sont désarmés. Il y a des turkmènes, des yézidis, des Arabes, des shabaks qui refusent ce référendum. Croyez-vous qu’ils vont l’accepter ? C’est la raison pour laquelle on parle de guerre certaine. On a l’expérience. On connaît très bien la situation en Irak.

Le prochain objectif dans la lutte contre Daech est la poche d’Hawija, au sud de Kirkouk. Un bastion sunnite radical…

Le nombre de djihadistes à Hawija ne dépasse pas celui de Tal Afar. Nous n’avons pas besoin des Kurdes dans cette bataille-ci. Le gouvernement irakien a décidé que les forces qui y participeraient seraient la police fédérale, l’armée irakienne, les unités antiterroristes de la Division d’Or et les unités de Mobilisation populaire (MP, en arabe, Hachd al-Chaabi). Sans les forces de la MP, la bataille pourrait être longue et entraîner beaucoup de pertes comme à Mossoul et à Ramadi. Les Américains nous avaient dit que la bataille de Tal Afar durerait trois mois. Avec la MP, elle n’a duré que dix jours.

Pourquoi ?

